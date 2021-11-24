تسجيل 95حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم الاربعاء عن تسجیل 4 الاف و813اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 92 ألفا و 822 إصابة مؤكدة، من بينهم 3375 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و819 الفا 25 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 38 مليونا و 107 ألفا و 951 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

/انتهى/