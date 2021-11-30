تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 4 آلاف و 253 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 117 ألفا و 445 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 801 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3334 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 883 ألفا و 470 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/