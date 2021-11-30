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٣٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٥٢ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و830 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 4 آلاف و 253 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 117 ألفا و 445 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 801 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3334 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 883 ألفا و 470 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920088
https://ar.mehrnews.com/news/1920088/

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