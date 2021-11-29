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٢٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:١٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و711 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 4 آلاف و 310 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 113 ألفا و 192 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 645 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3338 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 873 ألفا و 441 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920063
https://ar.mehrnews.com/news/1920063/

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