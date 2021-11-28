تسجيل 80 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم الاحد عن تسجیل 3 الاف و781 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 108 ألفا و 882 إصابة مؤكدة، من بينهم 3347 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و863 الفا 248 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 38 مليونا و 547 ألفا و 658 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

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