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٠١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٥٨ م

 الصحة الايرانية:

تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و912 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 4 آلاف و 312 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 121 ألفا و757 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 660 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3328 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 892 ألفا و 574 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920113
https://ar.mehrnews.com/news/1920113/

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