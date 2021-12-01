تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 4 آلاف و 312 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 121 ألفا و757 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 660 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3328 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 892 ألفا و 574 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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