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٢٧‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:٢١ م

وزارة الصحة الايرانية:

تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 87 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 129 الفا و549 شخصا وذلك بوفاة 87 شخصا اخر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم السبت عن تسجیل 3 الاف و45 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 105 ألفا و 101 إصابة مؤكدة، من بينهم 3356 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و853 الفا 66 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 38 مليونا و 439 ألفا و 240 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1920009
https://ar.mehrnews.com/news/1920009/

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