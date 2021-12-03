تسجيل 78حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 3 آلاف و 603 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 129 ألفا 199 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 649 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3296 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و908 ألفا و 901 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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