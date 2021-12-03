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٠٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٣٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 78حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 78حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و66 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 3 آلاف و 603 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 129 ألفا 199 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 649 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3296 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و908 ألفا و 901 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920146
https://ar.mehrnews.com/news/1920146/

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