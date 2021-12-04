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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٠٨ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و124 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 2 آلاف و 157 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 131 ألفا 356 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 649 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3278 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و916 ألفا و 199 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920168
https://ar.mehrnews.com/news/1920168/

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