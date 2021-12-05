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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٢:٥٨ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 76حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و200 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 3 آلاف و 109 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 134 ألفا 465 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 593 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3249 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و923 ألفا و 316 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920196
https://ar.mehrnews.com/news/1920196/

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