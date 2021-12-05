تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 3 آلاف و 109 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 134 ألفا 465 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 593 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3249 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و923 ألفا و 316 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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