تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 3 آلاف و 356 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 137 ألفا 821 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 559 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3232 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و930 ألفا و 502 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

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