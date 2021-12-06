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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:١٦ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 77حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و277 حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 3 آلاف و 356 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 137 ألفا 821 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 559 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3232 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و930 ألفا و 502 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1920222
https://ar.mehrnews.com/news/1920222/

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