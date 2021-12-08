قاليباف سيحضر قمة "  PUIC " / لقاء رئيس مجلس الشورى الاسلامي مع التجار الإيرانيين والأتراك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي سيد نظام الدين موسوي أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي سيغادر طهران متوجها الى تركيا مساء اليوم لحضور الاجتماع الذي يستمر يومين في تركيا.

وأضاف موسوي ان قاليباف في هذه الرحلة، بالإضافة إلى المشاركة في قمة " PUIC " سيعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء برلمانات بعض الدول الإسلامية الحاضرة في القمة.

وذكر رئيس الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإسلامي أن الدبلوماسية البرلمانية والمساعدة في تطوير العلاقات الاقتصادية لدول الجوار من خلال دعم الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص من بين القضايا التي يؤكد عليها المجلس الحادي عشر، مضيفا بان اللقاء مع التجار الايرانيين والاتراك والحوار حول تيسير العلاقات الاقتصادية ودعم القطاعات الخاصة في الدولة، سيكون جزءا هاما من هذه الزيارة البرلمانية.

وستعقد قمة " PUIC " يومي 9 و 10 ديسمبر2021 في اسطنبول، باستضافة البرلمان التركي وستركز هذه القمة على موضوع فلسطين، الهجرة وافغانستان.

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