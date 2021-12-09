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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٣٧ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 78 وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 78 وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه وخلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و524 حالة وفاة، منوهاً أن عدد الذين تماثلو للشفاء تجاوز الخمس ملايين شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه، جاء في التقرير اليومي للعلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 3 آلاف و 228 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 147 ألفا و 872 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 950 ألفا و 425 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

هذا وتلقى حتى الآن 58 مليونا و 489 ألفا و 565 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 48 مليونا و 926 ألفا و 450 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى مليون و971 الفا و 229 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 109 ملايين و 387 ألفا و 244 جرعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920290
https://ar.mehrnews.com/news/1920290/

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