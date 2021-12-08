تسجيل 90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أعلنت عن تسجيل 3 آلاف و 309 إصابة و90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت: ان 3185 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 943 ألفا و467 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 90 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.446 حالة وفاة.

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