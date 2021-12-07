تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أعلنت عن تسجيل 3 آلاف و 514 إصابة و 79 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 108 ملايين جرعة.

واضافت: ان 3213 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 936 ألفا و975 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 79 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130.356 حالة وفاة./انتهى/