المفاوضين تجاوزوا عدداً من حالات سوء الفهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أوليانوف، عير تغريدة في تويتر، أنّه "يعمل الخبراء على نص الوثيقة النهائية، سيستغرق الأمر وقتاً وكثيراً من الجهود ولكن المشاركين يركزون على النتائج".

من جهته، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنّ "المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 تمضي قدماً".

وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ "قضايا كبرى عديدة ما زالت مفتوحة من أجل التوصل إلى اتفاق على نصٍّ نهائي".

ورداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد، الذي يرأس المحادثات، متفائلاً بخصوص موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، أوضح المسؤول أنّ "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماماً للتفاوض".

كما أشار إلى أنّه "لا تزال هناك 7 أو 8 نقاط بحاجة للاتفاق عليها من أجل إبرام اتفاق، وهي تمثل "نقاطاً سياسيةً كبيرة".

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