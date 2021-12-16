خطيب زادة: لا نسمح بالتدخل في برنامجنا النووي السلمي/ تعافي أكثر من 5 ملايين شخص

خطيب زادة: لا نسمح بالتدخل في برنامجنا النووي السلمي/ الجُزُر الثلاث جزء ثابت من إيران

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بأنها لا أساس لها، مؤكداً ان جميع إجراءات إيران في الجزر الثلاث تمّت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، وصف الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بأنها لا أساس لها مؤكداً ان جميع إجراءات إيران في الجزر الثلاث تمّت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية.

وتابع المسؤول الإيراني: اعتدقنا أنه بعد مجموعة الإجراءات والتحركات الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجلس التعاون، سنرى نظرة جديدة من قبل المجلس تجاه التعاون الإقليمي...

عبد اللهيان : سنحقق تقدم في هذه الجولة من المفاوضات اذا تصرّف الطرف المقابل بواقعية

قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" خلال الاجتماع الختامي لملتقى رؤساء البعثات الايرانية في دول الجوار:"نحن متفائلون من انه لو تصرف الطرف المقابل بواقعية، عندذلك سنتمكن من تحقيق التقدم في هذه الجولة من المفاوضات".

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وفي تصريح لوزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع الختامي لملتقى رؤساء البعثات الايرانية في دول الجوار، اليوم الاربعاء، اشار "عبداللهيان" الى المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران ودول 4+1قائلاً: اننا وضعنا على سلّم الاعمال منذ بداية عهد الحكومة الجديدة، الدخول في مفاوضات مشرفة، لافتاً إلى أن الفريق الايراني لا يزال ماض بجدية وقوة في هذا الاتجاه.

وتابع "حسين أمير عبد اللهياه": ان هناك بعض المزاعم المطروحة حول المقترحات الايرانية والتي ادعت انها "تجاوزت اطر الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن الوفد الايراني المفاوض اكد بانها ادعاءات مكذوبة بامتياز...

باقری: يجب رفع أي عقوبات تتعارض مع الاتفاق النووي

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا يجب رفع أي عقوبات تتعارض مع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن عملية جادة وحقيقية لم تبدأ بعد بشأن مسألة العقوبات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كبير المفاوضين الإيرانيين فی فیینا علي باقري في حوارا مع برس تي في أن الأولوية الرئيسية ومحور تركيز محادثات فيينا كانت رفع العقوبات غير الشرعية والقمعية المفروضة على الشعب الإيراني. عقوبات تتعارض مع القواعد القانونية الدولية، وتتعارض مع اتفاقية دولية تسمى الاتفاق النووي، وتتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف باقري بصرف النظر عن إيران، أقر أعضاء آخرون في مجموعة 4 + 1 وحتى الإدارة الأمريكية الجديدة نفسها بأن قرار الإدارة الأمريكية السابقة بالانسحاب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان خطوة خاطئة ولهذا السبب تريد إدارة بايدن الرجوع إلى اتفاقية 2015...

الصحة الإيرانية: تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و883 حالة وفاة، منوهاً أن عدد الذين تماثلوا للشفاء تجاوز الخمس ملايين شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في التقرير اليومي للعلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 2 آلاف و651 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 162 ألفا و 954 إصابة مؤكدة.

واضافت وزارة الصحة ان 3004 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة...

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