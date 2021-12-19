منظمة التعاون الإسلامي: أفغانستان بحاجة إلى دعم كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيف اجتماعا حول أفغانستان اليوم، دعت في بيان الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنظيم مشروع المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وفي هذا الصدد، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الشؤون الإنسانية طارق علي ان بعد عقود من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن، يحتاج الشعب الأفغاني إلى الاستقرار والسلام.

وشدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات السريعة لضمان وصول الشعب الأفغاني دون قيود إلى المساعدات الطارئة.

وأضاف نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الشؤون الإنسانية، أن المنظمة بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين وأعضائها، تتخذ الخطوات اللازمة لتقديم حلول دائمة للوضع الإنساني والكارثي في أفغانستان.

بالإضافة إلى الدول الأعضاء، تمت دعوة عدد من دول المنطقة والعالم للحضور في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي كما تحضر طالبان الاجتماع.

ويهدف الاجتماع إلى تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان.

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