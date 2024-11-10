غريب آبادي يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، مع حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض، وبحثا آخر التطورات في فلسطين ولبنان. وأكد غريب عبادي في هذا اللقاء على ضرورة تنفيذ ومتابعة قرارات القادة العرب الإسلاميين من قبل الأمين العام والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.