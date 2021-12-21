السفير الإيراني لدى العراق يلتقي رئيس إقليم كوردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل اليوم الثلاثاء، سفير إيران لدى العراق، إيرج مسجدي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه خلال اللقاء تم بحث العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطوير التعاون المشترك في شتى المجالات، وكذلك آخر الخطوات المتخذة في العملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة، والعلاقات بين أربيل وبغداد واستمرار الحوارات لحل الخلافات بينهما إضافة إلى مخاطر الإرهاب وهجمات داعش الأخيرة.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحسين العلاقات بين بلدانها على أساس الصداقة والمصالح المشتركة.

ووفقا للبيان فإن الجانبين أكدا على تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية./انتهى/