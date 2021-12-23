51 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحة الإيرانية أشارت الى تسجيل الف و932 اصابة جديدة ليبلغ مجموع المصابين بهذا المرض في ايران 6 ملايين و179 الفا و817 شخصا.

وجاء في تقرير الوزارة أيضاً، إن اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بلغ 131 الفا و262 شخصا.

وعن الذين تماثلوا للشفاء لفت التقرير إلى تعافي 6 ملايين و19 الفا و343 من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وأضاف التقرير انه تم توزيع 115 ملايين و249 الفا و231 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من انواع اللقاحات المضادة لفروس كورنا في ارجاء البلاد، لحد اليوم.

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