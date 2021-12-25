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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٤٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل  1121إصابة و 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 182 ألفا و905 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 265 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2781 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 24 ألفا و 211 شخصا.

واشار التقرير الى تسجيل 42 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 348 حالة وفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920658
https://ar.mehrnews.com/news/1920658/

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