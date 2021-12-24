تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 181 ألفا و784 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 321 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2796 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 22 ألفا و 150 شخصا.

واشار التقرير الى تسجيل 44 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 306 حالة وفاة.

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