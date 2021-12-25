إذا أخطأ الصهاينة سنقطع أيديهم/تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا وت

في مناورات الرسول الاعظم (ص) الـ17؛ اللواء سلامي: إذا أخطؤوا الصهاينة سنقطع أيديهم

قال القائد العام للحرس الثوري على مسؤولي الكيان الصهيوني أن يحذروا من أخطائهم وإذا ارتكبوا أخطاء سنقطع أيديهم.

خلال زيارته لباكو؛ أمير عبداللهيان: تم الاتفاق على فصل جديد في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية

قال وزير الخارجية الایرانی ان خلال الزيارة الرسمية إلى باكو، تم الاتفاق على فصل جديد من العلاقات الايرانية الاذربيجانية.

عشية حلول العام الميلادي الجديد؛ الرئيس الايراني:للشهداء حق كبير علينا جميعًا ونحن مدينون بأمن واستقلال بلادنا للشهداء

قال الرئيس الايراني من كان مستعدا للتضحية بحياته من أجل الوطن والشعب وأمن المجتمع فهو عزيز ومحترم على الأمة الإيرانية، ولهذا فإن الشهداء مصدر فخر لإيران والإيرانيين".

فی خطبة الصلاة الجمعة بطهران؛ حجة الاسلام ابو ترابي: الشهيد الحاج قاسم سليماني رفع مستوى الامن في المنطقة والعالم

قال خطيب صلاة الجمعة في طهران إن الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني من خلال محاربة داعش والحركات الإرهابية رفع مستوى الأمن للأمة الإسلامية ودول المنطقة والعالم وأوروبا .

في رسالة تهنئة؛ اللواء باقري يهنئ نظرائه في جميع انحاء العالم بحلول العام الميلادي الجديد

أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رسالة تهنئة بحلول العام الميلادي الجديد لنظرائه في جميع انحاء العالم.

حصل في شركة معرفية ايرانية؛ صناعة جيل جديد من الأقمشة الذكية / القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم

طور باحثون في شركة قائمة على المعرفة جيلًا جديدًا من الأقمشة الذكية أو المدافئ التي يمكن أن تحافظ على ثبات درجات حرارة الجسم.

في اطار توسيع العلاقات مع دول الجوار؛ ايران تعلن عن مشاركتها في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية

نشر وزير الخارجية الايراني عبر صفحته على إنستغرام تقريرا عن لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي زار ايران يوم غد.

الصحة الايرانية: تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1967إصابة و 44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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