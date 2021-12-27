انطلاق إجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة رفع العقوبات الجائرة عن ايران قد بدأت مساء اليوم الاثنين في فيينا بالنمسا.

ويترأس الاجتماع علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين وإنريكي مورا نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال علي باقري كني كبير المفاوضين الايرانيين عشية اجتماع اللجنة المشتركة انه متفائل بنتائج محادثات رفع الحظر عقوبات في فيينا.

وجاء تصريح علي باقري كني في افادة صحفية قبل توجهه إلى فندق كوبورغ حيث مكان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الاثنين .

وردا على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن نتيجة المحادثات ، قال باقري كني أنه لم يكن لياتي إلى فيينا لإجراء محادثات إذا كان الأمر بخلاف ذلك.

وقبل ساعة ، نقلت قناة سكاي نيوز عن ممثل الصين في محادثات فيينا ، وانغ تشيوان ، قوله إن الخلافات بين الجانب الإيراني والدول الأوروبية الثلاث آخذة في التراجع ، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل فبراير 2022 (في أقل من شهر).

بدوره قال ميخائيل أوليانوف ، رئيس الوفد الروسي لمحادثات فيينا قبل قليل ، في إشارة إلى لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات اليوم ، إن الجولة (الثامنة) الحالية ربما تكون الجولة الأخيرة من المحادثات./انتهى/