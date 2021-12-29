الإعلان عن نتائج مسابقة "شهيد القدس" القرآنية في لبنان وفلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت جمعية "إقرأ" في غزة وجمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد في لبنان عن نتائج مسابقة "شهيد القدس" القرآنية التي تمت المشاركة فيها إلكترونياً وذلك بإشراف نخبة من المحكمين الدوليّين.



وقامت الإدارة المسؤولة عن المسابقة بفتح باب التصويت للجمهور (تقييم الجمهور للفائزين) وذلك لزيادة علامتهم ويستمر حتى مساء 31/12/2021.



والنتائج موجودة في الروابط في أسفل الصفحة، والتصويت يتم على المواقع الموجودة الثلاث لمنح المتسابق علامتين إضافيتن، على أن تعلن النتائج النهائية يوم السبت 01/01/2022 م.



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المصدر: اکنا

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