بدء فعالیات المهرجان الشعبی الثاني لإختیار أفضل حافظ للقرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يمكن للذكور والاناث من حفظة القرآن الكريم كاملاً المشاركة في هذه الدورة من المهرجان دون قيود عمرية.



ووفقاً للدورة الأولى، سيُطلب من المشاركين في النسخة الثانية من المهرجان، أداء قراءة بسیطة للآيات القرآنية مع مراعاة جودة الحفظ وأحكام التجويد دون ضرورة مراعاة الصوت، والنغم، والوقف والابتداء.



في هذا المهرجان، سیتم تقييم مدى جودة حفظ المشاركين والمشاركات من خلال الأسئلة التي سيطرحها أعضاء لجنة التحكيم بطرق احترافية حيث على المشاركين الاجابة على أسئلة المحكمين والمحكمات.



وسيقام هذا المهرجان ضمن مهرجان "الفجر" القرآني في الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بالتعاون مع مؤسسة "عليين" القرآنية في إیران وعلى الراغبين لتسجيل أسماءهم للمشاركة في هذه المسابقة زيالرة الرابط الالكتروني التالي: www.eliyeen.com.

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