إقامة مهرجان وطني لإختیار أفضل قارئة للقرآن في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن مهرجان إنتخاب أفضل قارئة للقرآن الکریم علی مستوی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بدورته الثالثة للعام 1400 الإیراني يقام في إطار مهرجان "التلاوات المحفلية".



وبدأ المهرجان الإثنین الماضي 3 يناير الجاري وسیستمر لمدة عشرة أیام حیث یمکن لجمیع الراغبات في المشارکة إرسال تلاواتهن إلی أمانة المهرجان لیتم تقییمها من قبل لجنة محکمات وطنیات وأخریات دولیات.

وستقوم المحكمات القرآنيات باختيار أفضل 10 قارئات وبعد ذلك، سیتم اختیار أفضل قارئة على مستوى البلاد من خلال التصويت الشعبي.



وعلی المشارکات تلاوة القرآن الکریم بأسالیب القراء الکبار.



وسیعلن فیما بعد عن موعد تنظیم المرحلة النهائیة للمهرجان حیث سیکون بعد 10 أیام من إنتهاء موعد قبول المشارکات.



ویجب أن لا یقل عمر المشارکات عن الـ 17 عاماً کما علیهن أیضاً تلاوة القرآن لمدة لا تقل عن الـ 5 دقائق ولا تزید عن 7 دقائق وأیضاً یسمح لهن تلاوة أي سورة وآیة من القرآن باستثناء الجزء 30 من القرآن.

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