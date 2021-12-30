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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ٨:٣٦ م

القائد العام للحرس الثوري:

متابعات الحرس الثوري مستمرة للانتقام القاسي من قتلة الشهيد سليماني

متابعات الحرس الثوري مستمرة للانتقام القاسي من قتلة الشهيد سليماني

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان متابعات الحرس الثوري مستمرة للانتقام القاسي من قتلة الشهيد القائد قاسم سليماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد فدوي في تصريح له اليوم الخميس على هامش حضوره مزار الشهيد القائد قاسم سليماني في روضة الشهداء بمدينة كرمان جنوب شرق ايران: لو قتلنا الرئيس الاميركي ازاء استشهاد الحاج قاسم فهل سيكون الامر متساويا؟، وهل يتساوى آلاف الرؤساء الاميركيين وآلاف الخبثاء مع هذا الرجل الرباني؟.

واضاف: ان مسيرة متابعات الحرس الثوري للانتقام القاسي مستمرة وتتم متابعة اساليب مختلفة لنرى متى يرضى الشعب الذي يشعر بالحزن للحاج قاسم كما في اليوم الاول لاستشهاده ولا اتصور ان احدا سيرضى./انتهى/

رمز الخبر 1920791
https://ar.mehrnews.com/news/1920791/

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