تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة الى 131 الفا و821 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل ألف و178شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و204 الاف و224 شخصا.

وأضافت أن الفين و 60 اشخاص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات. وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و48 الفا و 957 شخصا لغاية الآن.

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