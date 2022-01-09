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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٠٣ ص

حسب بیان وزارة الخارجية؛

وزير الخارجية الأفغاني يصل إلى طهران/ محادثات حول التعاون الاقتصادي

وزير الخارجية الأفغاني يصل إلى طهران/ محادثات حول التعاون الاقتصادي

اصدرت وزارة الخارجية بيانا حول زيارة الوفد الافغاني لطهران وقالت " ان ايران تؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يخدم مصالح شعوب الدول المجاورة وخاصة فى الوضع الحالى " .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي وصل الى طهران على رأس وفد اقتصادى وسياسى. ومن المتوقع ان يبحث الوفد الذى يرأس ايضا وزارتى الاقتصاد والصناعة والتجارة الافغانية ونائب وزير الاقتصاد، التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقد أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية دائما على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يخدم مصالح شعوب الدول المجاورة خاصة فى ظل الوضع الحالى.

وخلال الزيارة، سيتم عقد اتفاقيات حول مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية مثل التعاون المصرفى، واسواق الحدود، والتعدين، والتعاون التجارى والرياضى.

/انتهی/

رمز الخبر 1921007
https://ar.mehrnews.com/news/1921007/

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