وزير الخارجية الأفغاني يصل إلى طهران/ محادثات حول التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي وصل الى طهران على رأس وفد اقتصادى وسياسى. ومن المتوقع ان يبحث الوفد الذى يرأس ايضا وزارتى الاقتصاد والصناعة والتجارة الافغانية ونائب وزير الاقتصاد، التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقد أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية دائما على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يخدم مصالح شعوب الدول المجاورة خاصة فى ظل الوضع الحالى.

وخلال الزيارة، سيتم عقد اتفاقيات حول مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية مثل التعاون المصرفى، واسواق الحدود، والتعدين، والتعاون التجارى والرياضى.

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