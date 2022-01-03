خطيب زادة يعلن عن تمديد الوثيقة الخاصة بالتعاون بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين)، في إشارة إلى الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني: وزارة الخارجية لن توقف أعمالها حتى تقديم مرتكبي اغتيال الحاج قاسم سليماني للعدالة.

وردا على سؤال حول إمكانية توقيع وثيقة حول التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا خلال زيارة الرئيس الايراني لموسكو، قال خطيب زادة: "هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة فلاديمير بوتين". وهي رحلة عمل ونحاول من خلال هذه الزيارة مناقشة القضايا في مجالات مختلفة كما يتم متابعة بعض الوثائق والمذكرات.

وشدد على أن الوثيقة التي تنظم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ما زالت قيد التمديد.

افغانستان:

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بما يتعلق بمقابلة سفيرنا في أفغانستان بشأن الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد، إن وزارة الخارجية الايرانية قد اكدت على تشكيل حكومة شاملة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي لأفغانستان.

وأشار خطيب زادة رغم كل الخلافات حاولنا أن نجعل الشعب الأفغاني أقل معاناة سواء للذين لجأوا إلى حدودنا او أولئك الذين نزحوا في بلدان أخرى.

وتابع: في جميع المحادثات الدولية تقريبًا الكل يركز على وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتسريعها.

وأشار إلى أننا على اتصال بكافة الجماعات في أفغانستان بما في ذلك طالبان مضيفا ان خلال زيارة حسن كاظمي قمي لأفغانستان، تم إبلاغ طالبان بهذه النقاط بعناية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الديمقراطية الدينية هي أفضل نموذج يمكن للهيئة الحاكمة في أفغانستان أن تستخدمه.

مفاوضات فيينا:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نحن حاليا في مفاوضات فيينا دخلنا في مضمون المفاوضات، كما انه ستبدا اليوم المحادثات على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف والوفود ومجموعات العمل لديها أجندة محددة.

وأضاف: "مسار وتفاصيل المحادثات سيتم توضيحها بعد الحوار الأولي بين منسق الاتفاق النووي وكبير المفاوضين الايرانيين.

وقال خطيب زادة رداً على التصريحات التدخلية للمسؤولين الأمريكيين: "إن أصل ما يحدث في المنطقة اليوم هو التوجهات التدخلية لبعض الدول عبر الإقليمية في المنطقة".

كما رد المتحدث باسم الخارجية على نشر صور لقاء ثنائي بين المفاوضين الروس والأمريكيين، نحن لا ندخل في السؤال حول كيفية تحدث أعضاء مجموعة 4 + 1 مع الولايات المتحدة، أو ما إذا كان لديهم آلية مشتركة أو فردية، ولا نسأل منهم أبدًا.

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الأعضاء، وهذه المحادثات لا تقتصر على روسيا".

يتبع..