السعودية تطلب صواريخ من الدول المطلة على الخليج الفارسي لقصف الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسؤول أمريكي بارز أنَّ إدارة جو بايدن أعربت عن دعمها لتحركات السعودية للحصول على الصواريخ من الدول المطلة على الخليج الفارسي وذلك بالنظر للمخاوف من نفاد مخزونها من صواريخ الباتريوت خلال أشهر جراء وتيرة "الهجمات" التي يشنها اليمن ضدها.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه يتعين الحصول على موافقة الولايات المتحدة لنقل تلك الصواريخ المضادة.

ووصف المسؤول الأمريكي الوضع بالعاجل، لافتًا إلى أنَّ هناك دولًا خليجية يمكن للسعودية الحصول منها على الصواريخ لتعزيز ترسانتها، موضحًا أنَّ العمل جارٍ لتحقيق ذلك، لكون هذه العملية هي البديل الأسرع المحتمل عن صفقات التسلح من الولايات المتحدة.

وعلى مشارف العام الثامن للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن تصاعدت عمليات الردع اليمنية مستهدفة مناطق استراتيجية في عمق السعودية فيما يواصل العدوان ارتكابه للمجازر بحق المدنيين في عدة محافظات يمنية بالتزامن مع تشديد الحصار الخانق على الشعب اليمني.

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