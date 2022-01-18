الاطار: كيانات جديدة ستنضم الينا خلال الأيام المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائلي إن “الإطار التنسيقي متماسك وكل ما يشاع هي محاولات لتشتيت الإطار غير صحيحة”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي متماسك ولا صحة لانسحاب العامري”.

وأضاف، أن “الجميع أكدوا التزامهم بالخط العام للاطار من منطلق الاتفاقات التي جمعت بين أطرافه من اجل بناء الدولة”، مشيرا الى أن “تماسك قوى الإطار من شأنه أن يحافظ على وحدته”.

من جانب آخر كشف النائلي عن ان “الأيام القادمة ستشهد انضمام كيانات جديدة للاطار”.

وكانت النائبة عن الاطار التنسيقي ليلى التميمي كشفت، امس الاثنين، عن توصل الاطار الى تفاهمات مع المكونين السني والكردي بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما أكدت استمرار المباحثات مع الكتلة الصدرية.

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