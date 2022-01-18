امير عبداللهيان يؤكد على تعزيز وتطوير العلاقات مع افريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره النيجر حسومي مسعودو التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشتركة بين البلدين.

وقال وزير خارجية النيجر إن النيجر حكومةً وشعبًا كانت دائمًا تقدر العلاقات الطيبة بين البلدين منذ إقامة العلاقات، خاصة بعد الثورة الإسلامية،كما انه يصرون على توسيع وتعميق هذه العلاقات في جميع المجالات.

وشدد وزير خارجية النيجر في معرض تأكيده على الموقف المهم للجمهورية الإسلامية الايرانية، على عقد لجنة مشتركة بين البلدين في نيامي.

ومن جانبة اكد وزير الخارجية الايراني على السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة الجديدة الايرانية في تعزيز وتطوير العلاقات مع إفريقيا.

وأضاف امير عبداللهيان "نعتقد أن العلاقات بين البلدين تنطوي على إمكانات كبيرة للتنمية والتوسع، واقتراح عقد لجنة مشتركة هو عمل جيد وفعال في هذا الصدد".

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