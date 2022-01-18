حريق ضخم في مخيم الهول السوري بقسم اللاجئين العراقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وسائل اعلام سورية، إن "الحريق تسبب بإتلاف ٥٠ خيمة على الأقل قبل أن يتم إخماده من قبل السكان" مشيرة الى "تأخر وصول فرق الإطفاء التابعة لقوات سوريا الديمقراطية {قسد}".

وأوضحت المصادر أن المصابين نُقلوا إلى النقاط الطبية التي عادت لمزاولة نشاطها في المخيم يوم أمس الأول بعد توقف دام لنحو أسبوع لأسباب أمنية.

وكان 3 مدنيين قد أصيبوا قبل يومين نتيجة لحريق في خيمة للسبب ذاته، حيث يعتمد سكان المخيم على الوقود بشكل بدائي في عملية التدفئة الأمر الذي يتسبب غالباً بحرائق نتيجة لسوء التكرير.

يذكر أن مخيم الهول يقع على بعد ٤٥ كم شرق مدينة الحسكة ويعيش فيه نحو ٥٧ الف شخص يحملون عدداً كبيراً من الجنسيات وغالبيتهم من عوائل ارهابيي داعش، وتعمل {قسد} على تفريغ المخيم من حملة الجنسية السورية من خلال إعادة توطينهم في مناطقهم وبلدانهم الأصلية.

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