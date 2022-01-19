الامارات تمارس دورا أكبر من امكانياتها/ نبارك لأنصار الله والسيد الحوثي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، أن رئيس المجلس السياسي للمقاومة الإسلامية حركة النجباء أشاد في رسالة عبر تويتر، بعملية القوات اليمنية ردا على عدوان النظام الإماراتي، مضيفا نبارك لإخواننا الأحرار في حركة أنصار الله وقائدهم المظفر السيد عبد الملك الحوثي انتصاراتهم على دويلة الإمارات الذي تشكل مصدر التخريب وذراع الشر والاستكبار في المنطقة.

وانتقد الشيخ علي الاسدي الدور الشيطاني للامارات في المنطقة، مصرحا: أن هذه الدويلة تمارس دورا أكبر من امكانياتها وترتدي ثوبا لا يلائم حجمها الضئيل!

وفي إشارة إلى هجوم المقاومة اليمنية الأخير واستهدافها لنقاط العدو الإستراتيجية، قائلا: ما هذا إلا حصاد ما جنته هذه الدويلة من شناعة وقباحة جرمها بمحاربة ومعادة الحق في منطقتنا ومختلف أصقاع العالم.

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