بوتين: دعم روسيا وإيران ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفقا لما ما اوردته "RT" صرح بوتين، في مستهل اجتماع عقده مع رئيسي في موسكو الأربعاء: "نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي، ناهيك عن أن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة الحكومة السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي".

وأعرب الرئيس الروسي عن رغبته في الاطلاع على مواقف نظيره الإيراني بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان وحول الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

ولفت بوتين إلى أنه لا يزال على تواصل مستمر مع رئيسي منذ تولي الأخير الرئاسة الإيرانية، مقرا بأن الاتصالات الهاتفية أو بواسطة الفيديو لا تستطيع استبدال الاجتماعات وجها لوجه.

وأشاد الرئيس الروسي بتطوير العلاقات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والعمل الجاري على إنشاء منطقة تجارة حرة.

وطلب بوتين من رئيسي نقل أطيب تمنياته إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي.

المصدر: "RT"

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