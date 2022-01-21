  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:٢٧ م

بشكل منفصل؛

لقاءات "باقري" الثنائية مع "مورا" و"أوليانوف" في فيينا

لقاءات "باقري" الثنائية مع "مورا" و"أوليانوف" في فيينا

عقد اجتماع لكبير المفاوضين الايرانيين مع منسق محادثات فيينا وكبير المفاوضين من روسيا بشكل منفصل في فندق كوبورغ .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري و منسق المحادثات إنريكي مورا في فندق كوبورغ.

كما انه عقد اجتماع اخر بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف.

/انتهى/

رمز الخبر 1921344
https://ar.mehrnews.com/news/1921344/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات