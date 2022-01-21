لقاءات "باقري" الثنائية مع "مورا" و"أوليانوف" في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري و منسق المحادثات إنريكي مورا في فندق كوبورغ.
كما انه عقد اجتماع اخر بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف.
/انتهى/
عقد اجتماع لكبير المفاوضين الايرانيين مع منسق محادثات فيينا وكبير المفاوضين من روسيا بشكل منفصل في فندق كوبورغ .
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري و منسق المحادثات إنريكي مورا في فندق كوبورغ.
كما انه عقد اجتماع اخر بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف.
/انتهى/
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