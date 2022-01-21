لقاءات "باقري" الثنائية مع "مورا" و"أوليانوف" في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري و منسق المحادثات إنريكي مورا في فندق كوبورغ.

كما انه عقد اجتماع اخر بين كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري ومندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف.

/انتهى/