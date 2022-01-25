إيران تسعی للوصول الی اتفاق مستقر وموثوق/ تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

في مؤتمر صحفي؛ خطیب زاده: إيران تسعی للوصول الی اتفاق مستقر وموثوق/ لقد أحرزنا تقدما جيدا في الوثائق الأربع

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، ان استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام.

شمخاني: ايران ستتابع استراتيجية موازنة العلاقات الخارجية بقوة

غرّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عبر حسابه على تويتر يوم الاثنين، مؤكداً أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع استراتيجية موزانة العلاقات الخارجية بقوة.

وزير الخارجية الايراني: سياسة طهران القائمة على تعزيز العلاقات مع الجوار ستشهد تطوراً كبيراً/ الحرب ليست حلا للأزمة اليمنية

أكد وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان على أن الحرب ليست حلا للأزمة اليمنية وندعم الحل السلمي، واشار الى ان هناك قواسم مشتركة كثيرة تجمع بين ايران ودول الجوار، مضيفاً ان سياسة ايران القائمة على تعزيز العلاقات مع الجوار ستشهد تطورا كبيرا في المستقبل.

في لقاء مع وزير خارجية توغو؛ رئيسي: تعزيز العلاقات مع البلدان الأفريقية سيجري بجدية تامة

قال الرئيس الايراني: في الحكومة الجديدة الايرانية سيتم متابعة عملية التنمية الشاملة لمستوى التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات بشكل أكثر قوة.

في مؤتمر وطني حول إيران ودول الجوار؛ اللواء صفوي: سياسة التطلع الى الشرق وتطوير علاقات شاملة مع الصين وروسيا ستضعف أعداء إيران

قال مساعد ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة إن "سياسة التطلع إلى الشرق وتطوير علاقات شاملة مع الصين وروسيا ستدهش وتفاجئ وتضعف الأعداء المتغطرسين والمنافسين وحتى بعض الأشخاص داخل البلاد".

إنجاز جديد للإيرانيين؛ بارقة أمل جديدة للتخلص من مرض السكري

تمكن الاطباء في رحلة بحثهم من انتاج دواء محلي الصنع باستخدام البكتيريا لعلاج مرض السكري من النوع الاول والثاني، باسم "بايو داياب " حيث يعد هذا الانجاز الجديد الذي اضيف الى سجل ايران الطبي بارقة أمل جديدة للخلاص من هذا المرض المزمن.

الصحة الإيرانية: تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/