طهران ... مسيرات حاشدة لدعم الشعب اليمني المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تضامن أهالي مدينة طهران اليوم الجمعة بمسيرات حاشدة بعد اداء صلاة الجمعة في مصلى الامام الخميني (ره) مع الشعب اليمني المظلوم ضد العدوان السعودي الاماراتي.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات "الله اكبر" و "الموت لاميركا" و "الموت للصهاينة" و "الصمت على الجريمة خيانة".

وجدير بالذكر انه أدى القصف الوحشي للعدوان خلال الأسبوعيين الماضيين الى استشهاد المئات من اليمنيين، الى جانب تدمير العشرات من المنازل والاماكن العامة والبنى التحتية في اليمن.

وكان عدد من الطلبة الإيرانيين والأجانب قد تظاهروا يوم أمس الخميس أمام مبنى الأمم المتحدة في طهران في احتجاجا على الصمت الدولي ازاء العدوان السعودي الإماراتي على اليمن.

وطالب المشاركون بتحرك أممي وشعبي لإدانة هذا العدوان وإيقافه.

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