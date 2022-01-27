طلاب جامعات طهران يجتمعون أمام مكتب الأمم المتحدة دعماً للشعب اليمني المظلوم + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ الطلبة الجامعيون تجمعهم في الساعة 15:00 بتوقيت طهران (11:30 بتوقيت غرينتش) أمام مكتب منظمة الامم المتحدة بالعاصمة الايرانية.

ورفع الطلبة الجامعيون خلال التجمع شعارات "الموت لأميركا" و "الموت لآل سعود" و "الموت لإسرائيل" معلنين تنديدهم بجرائم العدوان السعودي – الاماراتي على اليمن.

کما رفع بعض الطلبة صورا لأطفال اليمن المظلومين الذين استشهدوا او اصيبوا خلال الغارات الجوية لتحالف العدوان منددين بهذه الجرائم.

وطالب المتجمعون عبر يافطات رفعوها، المحافل الدولية بأن تكسر صمتها حيال هذه الجرائم.

يذكر ان العدوان السعودي - الاماراتي على اليمن لم يكتف بقتل المدنيين الابرياء بالاسلحة الامريكية والغربية، بل جعل اليمن وشعبه اليوم على مشارف كارثة انسانية مادفع بالكثير من الشعوب الحرة للتنديد بهذا الأمر.

تجدر الاشارة الى ان الغارات التي شنها العدوان السعودي – الاماراتي على مختلف المحافظات اليمنية في الايام الاخيرة فقط، أدت الى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

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