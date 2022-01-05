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٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٤:٠٢ م

مندوب روسيا: تقدم ملحوظ فی مفاوضات فيينا

مندوب روسيا: تقدم ملحوظ فی مفاوضات فيينا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية" ميخائيل اوليانوف"، أن تقدم ملحوظ لمفاوضات فيينا الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي.

وأوضح اوليانوف في تصريح اليوم الاربعاء، أن ثمة مباحثات غير رسمية مكثفة جارية في اطار المفاوضات النووية التی تستضیفها العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن اوليانوف قوله: الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا قائمة، وثمة مباحثات غير رسمية مكثقة تجري في أطر متعددة. والعمل جار على رفع اجراءات الحظر (الاميركية ضد ايران) والقضايا النووية والخطوات المتتابعة لاحياء خطة العمل المشتركة.

وفي معرض رده على تقدم المفاوضات أكد المندوب الروسي، أن التقدم ملحوظ منذ فترة وأن " العقبات الاساسية باتت اكثر وضوحا وشفافية وتحديدا ".

/انتهى/

رمز الخبر 1920928
https://ar.mehrnews.com/news/1920928/

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