السيد حسن نصر الله في حوار شامل على قناة العالم قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية تفتخر قناة العالم باستضافة مقابلة مع سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله.

وفي هذه المقابلة الخاصة يتحدث سماحته عن الثورة الاسلامية وشخصية مفجرها الامام الراحل اية الله الخميني (ره)، وعن شخصية قائد الثورة والتأثير الواسع الذي سببته الثورة الاسلامية على معادلات المنطقة والعالم.

كما سيتحدث سماحة السيد نصر الله عن أهم تطورات المنطقة والعالم ودور محور المقاومة في هذه التطورات، وسيتم بث المقابلة قريبا./انتهى/