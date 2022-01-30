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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٠٣ م

بمناسبة الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية؛

السيد حسن نصر الله في حوار شامل على قناة العالم قريبا

السيد حسن نصر الله في حوار شامل على قناة العالم قريبا

تبث قناة العالم الاخبارية قريبا مقابلة مع سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في حوار شامل يتحدث فيه سيد المقاومة عن أهم الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية تفتخر قناة العالم باستضافة مقابلة مع سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله.

وفي هذه المقابلة الخاصة يتحدث سماحته عن الثورة الاسلامية وشخصية مفجرها الامام الراحل اية الله الخميني (ره)، وعن شخصية قائد الثورة والتأثير الواسع الذي سببته الثورة الاسلامية على معادلات المنطقة والعالم.

كما سيتحدث سماحة السيد نصر الله عن أهم تطورات المنطقة والعالم ودور محور المقاومة في هذه التطورات، وسيتم بث المقابلة قريبا./انتهى/

رمز الخبر 1921553
https://ar.mehrnews.com/news/1921553/

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