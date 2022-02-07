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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٢٣ م

مستشار عسكري سابق:

التصعيد الطائفي ضد الحشد في الانبار يؤشر لوجود مخطط ارهابي

التصعيد الطائفي ضد الحشد في الانبار يؤشر لوجود مخطط ارهابي

حذر المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، الاثنين، من تصاعد الاصوات النشاز في الانبار للتأجيج ضد الحشد الشعبي، مبينا ان تلك الاصوات تحاول اثارة فتنة طائفية لتنفيذ مخطط ارهابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال الاعسم في تصريح، إن “الاصوات النشاز التي احتلت القنوات الفضائية منذ ليلة امس هي ذاتها من نادت باخراج الجيش والشرطة خلال احتلال داعش الارهابي الانبار والموصل”.


واضاف ان “الادعاء بعدم علم القوات الامنية والقائد العام للقوات اللمسلحة بتحركات الحشد هي اهانة للمؤسسة العسكرية التي اعلنت ببيان رسمي ان تلك القوات كانت في اجازة وعادت الى مناطق انتشارها في الانبار”.


واشار الى ان “الغرض من تلك الهجمات الاعلامية هو التحريض الداخلي والخارجي ضد الحشد الشعبي ومن ثم القوات الامنية لتنفيذ مخطط ارهابي قد يضر بأمن البلاد وسيادته ويعيده الى المربع الاول بسقوط المحافظات المحررة”.

/انتهى/

رمز الخبر 1921741
https://ar.mehrnews.com/news/1921741/

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