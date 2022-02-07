التصعيد الطائفي ضد الحشد في الانبار يؤشر لوجود مخطط ارهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال الاعسم في تصريح، إن “الاصوات النشاز التي احتلت القنوات الفضائية منذ ليلة امس هي ذاتها من نادت باخراج الجيش والشرطة خلال احتلال داعش الارهابي الانبار والموصل”.



واضاف ان “الادعاء بعدم علم القوات الامنية والقائد العام للقوات اللمسلحة بتحركات الحشد هي اهانة للمؤسسة العسكرية التي اعلنت ببيان رسمي ان تلك القوات كانت في اجازة وعادت الى مناطق انتشارها في الانبار”.



واشار الى ان “الغرض من تلك الهجمات الاعلامية هو التحريض الداخلي والخارجي ضد الحشد الشعبي ومن ثم القوات الامنية لتنفيذ مخطط ارهابي قد يضر بأمن البلاد وسيادته ويعيده الى المربع الاول بسقوط المحافظات المحررة”.

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