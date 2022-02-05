ايران تنتج محركات كهربائية ذات سرعتين وقوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شركة جوين (جمكو) الايرانية بدأت إنتاج هذا النموذج من المحركات الكهربائية ذات السرعتين والقوتين بطلب من شركة (مبنا) لمحطة توليد الطاقة بالدورة المركبة في الرميلة في العراق.

وتتولى مجموعة مبنا مسؤولية تصميم وتوريد جميع المعدات والنقل والتركيب والتشغيل إلى جانب خدمات الإشراف على أعمال البناء لمحطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة في الرميله بقدرة 3000 ميجاوات في ظروف ISO وفي 4 مراحل .

ووفقا لهذا العقد ، فإن العدد الإجمالي لطلب هذا الطراز الكهربائي هو 100 وحدة ، منها 33 وحدة تم إخطار شركة ( جمكوو) بصناعتها وسيتم إنتاجها وتسليمها على مرحلتين.

وتم تسليم منتجات المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تضم 16 محركا كهربائيا بقدرة 132 / 18.5 كيلوواط بسرعتين وقوتين، إلى مقاول محطة كهرباء الرميلة في العراق من قبل شركة جامكو تزامنا مع انطلاق عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران./انتهى/