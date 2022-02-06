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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٥١ م

زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا؛

الثورة الاسلامیة الايرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم

الثورة الاسلامیة الايرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم

قال زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي ان الثورة الاسلامیة الايرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم ولايوجد أحد ينكر تأثير الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال " زكزاكي" اليوم الاحد خلال مشاركته ندوة "انعكاس الثورة الاسلامية الايرانية في اعمال مفكري العالم" عبر الفضاء الافتراضي: واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العديد من المشاكل منذ انتصار الثورة يسعى کثیرون وراء خلق مشاکل داخلیة لایران.

واضاف إن الأعداء لجأوا الى ممارسة الضغط و الحظر على ايران سعيا منهم لفرض العزلة عليها كما حاولوا اثارة انقسامات داخلية من خلال طرح الخلافات المذهبیة والعرقية لکنهم ارتكبوا خطأً كبيراً لآن أفعالهم الخاطئة دفعت الشعوب العالم إلى معرفة المدرسة والفكرة التي وفرت الأرضية لانتصار هذه الثورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921720
https://ar.mehrnews.com/news/1921720/

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