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٠٩‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٤ م

مستوطنون يواصلون أعمالهم الاستفزازية في المسجد الأقصى

مستوطنون يواصلون أعمالهم الاستفزازية في المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء ، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، اقتحموا المسجد الأقصى، بمجموعات من خلال “باب المغاربة” (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة العدو في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، بلباسهم التوراتي.

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد خلال فترة ما بعد صلاة ظهر، إذ عادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر “باب المغاربة”.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات مستمرة من المستوطنين وشرطة العدو، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على روّاده.

/انتهى/

رمز الخبر 1921797
https://ar.mehrnews.com/news/1921797/

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