أمير عبداللهيان يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس سلوفينيا ورئيس اقليم كردستان بشكل منفصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال حضوره الدورة الـ58 لمؤتمر ميونيخ للأمن، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس سلوفينيا بوروت باهور ورئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بشكل منفصل في الفندق الذي يُعقد فيه مؤتمر ميونيخ للأمن.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية.

ويناقش المؤتمر في عدد من الجلسات ورش العمل على مدار ٣ أيام، التحديات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط.

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