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١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٢١ م

الاحتلال الصهيوني يشن مناورة عسكرية على الحدود مع قطاع غزة

الاحتلال الصهيوني يشن مناورة عسكرية على الحدود مع قطاع غزة

بدأ جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الأحد 11/12/2022، مناورة عسكرية في فرقة غزة تستمر عدة ساعات.

وأفادت وكالة مهر للانباء، أنه وفقاً لجيش الاحتلال، فالمناورة تأتي من أجل رفع مستوى كفاءة وجاهزية الفرقة، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، عن البدء بمناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2".

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، بدأت الليلة مناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2" لتعزيز جاهزية القوات على الجبهة الشمالية بمشاركة 8000 جندي نظامي و5000 جندي احتياط.

وأفاد جيش الاحتلال أن المناورة ستستمر حتى الثلاثاء.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1928729

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