جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ستكون “عقيمة”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الكعبي، ان “اكبر تحالفين في البرلمان لن يتمكن احدهما من تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية من دون الحصول على اصوات التحالف الاخر”.

وأضاف ان “جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على المرشح الرئاسي ستكون عقيمة في حال لم يحدث توافق بين التحالفين الكبيرين داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وبين ان “تحالفي الاطار والتيار لايمكنهما المسير في اتجاهين متعاكسين، لان ذلك سيؤدي الى افشال تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وكذلك سيخلق مشاكل داخل مجلس النواب، بالاضافة الى ان رئيس الوزراء هو الاخر سيواجه صعوبة في تشكيل حكومته في حال تم تمريره”.

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